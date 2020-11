Lazio, esiti dei tamponi in mattinata: le ultime

Di nuovo la Champions, di nuovo tamponi. Questa mattina in concomitanza con l'allenamento a Formello, ore 9:30), la Lazio avrà anche l'esito dei tamponi effettuati ieri. Alle 13:15 è prevista la partenza per la Russia, con arrivo alle 16:45, non con il nuovo charter preso dal presidente Lotito, in attesa ancora degli ultimi ritocchi. La speranza di Inzaghi è di recuperare Luis Alberto e Lazzari, risultati positivi ai tamponi la scorsa settimana e in attesa di essere negativizzati.

RECUPERI – Capitan Lulic intanto sta sempre meglio, e, come riporta la rassegna stampa di Radiosei conta di essere inserito nella lista campionato a metà novembre, e a febbraio in quella Champions, se la Lazio passasse il turno agli ottavi. Restano indisponibili Vavro, Escalante e Djavan Anderson. Il recupero di Lazzari sarebbe fondamenale per poter spostare sulla sinistra contro lo Zenit Marusic, facendo tirare il fiato a Fares, uscito con i crampi a Torino. Stesso discorso per Luis Alberto, che in caso di negatività, potrebbe fare staffetta con Milinkovic. Da valutare anche Luiz Felipe, il quale ha bisogno di più allenamenti nelle gambe. La Lazio è ancora in emergenza, ma ha dimostrato già di saper resistere al meglio.

