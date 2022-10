Champions League - Il Psg gioca a tennis con il Maccabi, vittoria del Lipsia sul Real

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone

Altra giornata di Champions che ha detto molto su chi andrà agli ottavi, chi dovrà ancora lottare e chi invece dovrà salutare la competizione. Nelle gare del pomeriggio il Salisburgo crolla in casa per 1-2 per mano del Chelsea e con molta porbabilità saluterà la Champions per l'Europa League mentre gli inglesi si qualificano per gli ottavi. Vince invece il Siviglia che si impone per 3-0 sul Copenhagen mentre è solo 0-0 tra Borussia Dortmund e Manchester City con le prime due che passano il turno.

Stravince anche il Psg che si impone per 7-2 sul Maccabi nel girone che vede i parigini a 11 punti insieme al Benfica con la Juventus che dovrà lottare per un posto in Europa League vista la sconfitta per mano dei portoghesi.

Il Lipsia batte per 3-2 il Real Madrid e si porta la secondo posto del Gruppo F anche in virtù del pareggio per 1-1 tra Celtic e Shakhtar Donetsk rispettivamente a 2 e 6 punti.