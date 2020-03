Champions League, Ilicic fa poker al Valencia: Atalanta ai quarti. Out il Tottenham di Mou

In scena stasera il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Atalanta impegnata, a porte chiuse, in quel di Valencia. La Dea arriva alla sfida forte del 4 a 1 maturato all'andata. Parte subito forte la squadra di Gasperini, che trova il vantaggio dopo soli 3 minuti su rigore: Ilicic non sbaglia dal dischetto. Pareggia i conti il Valencia con Gameiro, ma l'Atalanta ritrova subito la rete sempre con Ilicic: di nuovo penalty, di nuovo gol del numero 72. Prova a rientrare in partita la squadra di casa, che conquista il 2 a 2 ancora con Gameiro. Addirittura gli spagnoli siglano il 3 a 2, con un pallonetto di Ferran Torres. Ma la Dea non ci sta, e con uno strepitoso Ilicic fa 3 a 3: lo sloveno si libera sulla sinistra e dal limite fredda Cilessen con un diagonale. L'attaccante di Gasperini conclude in bellezza una sontuosa serata, calando addirittura il poker al minuto 81. Il risultato non cambia, al triplice fischio il tabellone recita 3 a 4: l'Atalanta si qualifica ai quarti di finale. Fuori il Tottenham di Mourinho, che dopo la sconfitta di 1 a 0 all'andata, perde di nuovo 3 a 0 in casa del Lipsia: una doppietta di Sabitzer e un gol di Forsberg siglano il passaggio del turno.

