Champions League, la Lazio si qualifica agli ottavi se...

La Lazio mette alle corde il Borussia al Westfalenstadion e soltanto un paio di miracoli di Burki evitano il trionfo biancoceleste. La vittoria del Bruges 3-0 contro lo Zenit tiene aperto il discorso qualificazione, così come l'1-1 di Dortmund mantiene viva la sfida per il primato del girone. La classifica dopo cinque turni dice Borussia 10, Lazio 9, Bruges 7 e Zenit 1. Alla squadra di Inzaghi per festeggiare il passaggio del turno servirà non perdere nella prossima gara casalinga contro i belgi. Il primo posto invece rimane in ballo tra tedeschi e biancocelesti (i belgi sono a 3 punti dal Borussia, con lo svantaggio negli scontri diretti). Per chiudere in testa la squadra di Inzaghi dovrà vincere l'ultima gara e sperare in una non vittoria a San Pietroburgo dei gialloneri, oppure pareggiare contro il Bruges con una contemporanea vittoria dello Zenit: in quest'ultimo caso Lazio e Borussia chiuderebbero appaiate, con Immobile e compagni davanti negli scontri diretti. Un finale con suspense, degno della Champions League.