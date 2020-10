Champions League, la Rai rinuncia alla corsa per i diritti del 2021/24

La Rai si sfila dalla corsa per aggiudicarsi i diritti audiovisivi della Champions League per il triennio 2021/2024. A riportare la notizia Radiocor secondo la quale la televisione di Stato non avrebbe presentato la sua offerta, questa mattina era fissata la scadenza, a causa dell'incertezza del contesto economico e degli introiti da canone. Via libera quindi a Mediaset e Sky alle quali si aggiungono anche le offerte di Dazn e Amazon Prime.

Lazio, per Hoedt termina il countdown. La carica dell'olandese via social: "Si inizia" - FT

Lazio, Immobile: "Scarpa d'Oro? Che soddisfazione battere Lewandowski"

TORNA ALLA HOMEPAGE