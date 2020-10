Champions League, le altre del girone: il Bruges vince allo scadere in casa dello Zenit

In attesa di Lazio e Borussia Dortmund che si sfideranno tra poco, si è giocata l'altra partita del girone F tra Zenit e Bruges. Le due squadre, scese in campo alle 18:55 in terra russa, si sono date battaglia fino all'ultimo secondo: 1-2 il risultato finale. Meglio gli ospiti nella prima frazoione che, soprattuto in chiusura di tempo, creano un paio di situazioni pericolose con i suoi giocatori offensivi. Di Venaken e Diatta gli acuti principali, ma nessuno dei due riesce a trovare la via del gol. Nella ripresa Emmanuel Dennis è bravo a ribadire a rete la palla dopo una serie di rimpalli in area di rigore e porta in vantaggio i belgi. A quel punto si sveglia lo Zenit che esce allo scoperto e fa emergere la qualità dei suoi giocatori. Al 74' Lovren trova un buon varco e calcia con violenza dalla distanza, la palla colpisce il palo e sbatte sulla schiena del portiere Horvath che trova uno sfortunato autogol. I russi sprecano un paio di occasioni buone per il sorpasso e al terzo minuto di recupero il Bruges torna in vantaggio con la rete del diciannovenne De Ketelaere, bravo a segnare da due passi un gol tanto facile quanto importante. Primi 3 punti per la squadra di Philippe Clement che la prossima settimana ospiterà i biancocelesti al Jan Breydel Stadium. Intanto, in attesa di Lazio - Borussia Dortmund, si gode la testa del girone.