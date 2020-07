Champions League, per Lazio, Inter e Atalanta è già match point: tutti gli incroci

Che Juve-Lazio non sia più la sfida Scudetto che ci si aspettava è ormai assodato. Resta una partita importante però, perché può arrivare la matematica qualificazione alla Champions League, vero obiettivo dei biancocelesti a inizio stagione. Come riporta Gianlucadimarzio.com, questo traguardo potrebbe essere raggiunto contemporaneamente in questa giornata anche da Inter e Atalanta. Molto dipenderà dall'esito della sfida di stasera all'Olimpico tra Roma e Inter. Serve una vittoria dei nerazzurri che qualificherebbe matematicamente la squadra di Conte e quella di Gasperini e, nel caso in cui non perdesse domani sera, anche la Lazio. Se la Roma dovesse strappare un pareggio ai milanesi, invece, il risultato basterebbe a Inter e Atalanta ma rinvierebbe il discorso per i biancocelesti.

Roma - Inter, le probabili formazioni: Zaniolo out, Lukaku dalla panchina

FORMELLO - Lazio, dubbio Luis Alberto. Occhio a Djavan a... sinistra, riecco Marusic e Moro

TORNA ALLA HOME PAGE