Roma - Inter, le probabili formazioni: Zaniolo out, Lukaku dalla panchina

Sarà Roma - Inter a chiudere le gare di Serie A della giornata di oggi, in attesa di Juventus - Lazio di domani. Il match dell'Olimpico sarà importante per capire se i biancocelesti potranno blindare la qualificazione in Champions già contro i bianconeri o se potranno tentare un aggancio o un sorpasso ai danni dei nerazzurri. Come riporta Sky, la Roma perde Zaniolo ma ritrova Smalling, da capire se scenderà in campo dal primo minuto. Conte invece può contare nuovamente sia su Barella che su Lukaku, con il belga che dovrebbe partire dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Zappacosta, Cristante, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Gagliardini, Young; Brozovic; Lautaro, Sanchez.

