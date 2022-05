Champions League, rinviato il fischio d’inizio della finale: il motivo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone

Un'odissea partita da diverse ore per i tifosi del Liverpool. La finale di Champions quale chimera da raggiungere ad ogni costo. Prima un aereo annullato, poi il viaggio della speranza in gommone e infine gli scontri con le forze dell'ordine. RMC Sports riporta infatti di una serie di scontri tra i tifosi dei Reds e la polizia francese in quanto un centinaio di supporter inglesi ha provato a entrare allo stadio senza avere il biglietto, provando a superare il prefiltraggio nei pressi del Gate U. Dopo alcuni minuti, le forze dell’ordine, anche con delle cariche, sono riusciti ad allontanare i tifosi indisciplinati. Per questo la Uefa ha posticipato di 36 minuti l'inizio della gara. La finale adesso però è pronta ad emozionare. La partita è iniziata