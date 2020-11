Champions League, Suarez che combini? Ammonito per aver spiato il VAR - FOTO

È successo nel primo tempo di Lokomotiv Mosca - Atletico Madrid, terza giornata del girone A di Champions League. Al minuto 24, sul risultato di 0-1 per gli spagnoli, l'arbitro Bastien non vede un fallo di mano in area di Hector Herrera. Il direttore di gara viene richiamato al VAR per rivedere l'azione. Mentre consulta il monitor, Luis Suarez si avvicina allo schermo e controlla anche lui l'entità del tocco di mano. Alla fine del check, l'arbitro ammonisce l'attaccante uruguaiano e poi decreta il calcio di rigore per il Lokomotiv Mosca. Miranchuk realizza il penalty e fissa il punteggio sul definitivo 1-1.