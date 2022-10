Champions League, tonfo Spagna nei gironi: la statistica clamorosa

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ben sei delle ultime nove Champions League hanno preso la strada della Spagna. In due di queste finali si è trattato addirittura di un derby tra Real Madrid e Atletico, con le squadre della Liga assolute protagoniste del torneo. Oggi il vento è cambiato: per la prima volta dal 1999-2000 (anno in cui è stata allargata la partecipazione a quattro squadre per federazione) la Spagna porterà agli ottavi una sola squadra, il Real Madrid. Barcellona e Siviglia sono già retrocesse in Europa League, mentre l’Atletico rischia nell’ultima giornata di rimanere fuori da tutte le coppe europee.