Champions League, Totti assiste a Tottenham-Bayern: gli Spurs ne prendono 7...

Una casualità? Forsi si, o forse no, ma alcune cose non puoi proprio scrollartele di dosso. È quello che ieri è successo a Francesco Totti, presente sui nuovi spalti del Tottenham Hotspur Stadium per assistere al match di Champions League fra i padroni di casa e il Bayern Monaco. Il caso ha voluto che i tedeschi rifilassero ben 7 reti agli uomini guidati da Pochettino. Una sonora sconfitta che avrà ricordato sicuramente all'ex capitano giallorosso, quel Roma-Bayern che terminò 1-7 all'Olimpico il 21 ottobre del 2014.