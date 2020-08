Champions, Messi non dimentica: negato il saluto a Manolas - VIDEO

Il 2018 sembra ormai lontano, tante cose sono successe in questi due anni tra cui una pandemia mondiale. Per Messi però non sembra passato così tanto e si ricorda limpidamente come l'ex giocatore della Roma parlò dopo la partita usando un atteggiamento spocchioso e provocatore tipico del greco che non è andato giù alla Pulce.

Ieri Messi gli ha restituito il favore eliminando il Napoli dalla stessa competizione (la Champions, ndr) essendone il carnefice. Non contento di ciò, l'alieno blaugrana a fine partita ha negato il saluto proprio a Kostas Manolas: il greco si era diretto verso di lui, ma l'argentino ha fatto segno di no con la mano e si è poi allontanato. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere facendo poi il giro del web.

| Messi refusing to shake hands with referee after the game.

Reports also say he refused to shake hands with Manolas but there's no video of it.

Nevertheless, The Captain, Lionel Messi. pic.twitter.com/h0tJZH1GWC