Champions, Milan's show, Pioli agli ottavi. La Juventus...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si conclude con uno show strepitoso l'ultima giornata della fase a gironi della Champions League. Il Milan dopo la bellezza di ben nove anni torna a giocare gli ottavi di finale grazie a un 4-0 roboante rifilato ai danni del Salisburgo. I rossoneri partono fortissimi ad alta intensità e la sbloccano con Giroud prima al 14' e poi arriva la sua doppietta personale intervallata dal raddoppio di Krunic. Nel recupero, il Milan spedisce il Salisburgo in Europa League con la zampata di Messias che firma il poker vincente. Altro spettacolo all'Allianz Stadium, la Juventus perde per 2-1 contro i mostri del Paris Saint-Germain regalando comunque un delizioso show agli italiani. Gli uomini di Allegri si qualificano all'Europa League scendendo dalla massima competizione europea. A sbloccare il match è il solito Mbappé che, dopo aver scartato gli avversari con i suoi dribbling, scarica l'1-0 in rete. Ci penserà poi Bonucci ad accorciare le distanze con una zampata decisiva. Nella ripresa, Mbappé confeziona l'assist vincente per la sgaloppata di Mendes che sigla il 2-1 in diagonale. Tra le buone notizie per la Juve c'è però il rientro di Chiesa che accompagnato dagli applausi dei tifosi è sceso in campo, regalando qualche guizzo.