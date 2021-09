Champions, Wan-Bissaka espulso: il fallo ricorda quello di Bakayoko su Acerbi

Alla fine del primo tempo del primo match della fase a gironi della Champions League, il Manchester United è in vantaggio sullo Young Boys grazie alla rete di Cristiano Ronaldo, ma è in inferiorità numerica per l'espulsione di Aaron Wan-Bissaka al 35'. Il difensore inglese è intervenuto con il piede a martello sulla caviglia di Martins e per l'arbitro François Letexier non ci sono stati dubbi: rosso diretto. Rivedendo l'azione a molti sarà tornato in mente l'episodio di domenica sera a San Siro, quando Bakayoko è entrato in maniera scomposta, allo stesso modo del giocatore dei Red Devils, sulla caviglia di Acerbi. In quel caso però Chiffi ha solo ammonito il centrocampista del Milan e il VAR non ha richiamato il direttore di gara per rivedere l'azione.