Chelsea, le scuse di Lukaku: "Farò del mio meglio per riconquistare la fiducia del club"

Ha tenuto banco in casa Chelsea il caso di Romelo Lukaku. L'attaccante belga ha rilasciato alcune dichiarazioni che non sono piaciute al club e il tecnico Tuchel ha quindi deciso di tenerlo fuori nell'importante sfida contro il Liverpool. Il caso ora sembra essere rientrato come annunciato pubblicamente dall'allenatore e Big Rom è stato reintegrato in squadra. Questo il suo messaggio di scuse: "Sono dispiaciuto per il dispiacere che ho causato. Sapete il legame che ho con questo club, sin dalla mia adolescenza. Capisco perfettamente la vostra delusione e so che adesso dipende da me riconquistare la vostra fiducia e farò del mio meglio per mostrare il mio impegno ogni giorno al campo di allenamento e in partita. Mi scuso con l'allenatore e l'ho fatto anche con i miei compagni di squadra e con la dirigenza, perché penso che non fosse il momento migliore e adesso voglio voltare pagina, guardare avanti e iniziare a pensare a vincere le partite a aiutare la squadra con le migliori prestazioni possibili".

