Chelsea, Tuchel ha deciso: "Ecco la scelta su Lukaku"

Lukaku-Chelsea, caso rientrato? Qualche giorno fa, l'attaccante belga aveva fatto infuriare i Blues con alcune dichiarazioni al miele per l'Inter tanto che Tuchel ha deciso di lasciarlo fuori dai convocati per il match contro il Liverpool. Il numero 9 classe 1993, che non è riuscito ancora a lasciare il segno a Londra, non ha di certo aiutato l'ambiente che si è scagliato contro di lui. Il giocatore, però, si è scusato con il mister e i compagni e la situazione sembra essere per il momento rientrata. Tuchel, alla vigilia del match contro il Tottenham, ha annunciato: "Romelu è molto consapevole di ciò che è successo e di ciò che ha creato, sente la responsabilità di rimediare a tutto, è in grado di gestirlo. Torna così tra i convocati. Non c'è altra scelta: è un nostro giocatore e puntiamo su di lui". Il belga tornerà dunque a disposizione per la prossima sfida in cui troverà il suo ex allenatore Conte.