Uefa, autorizzati i recuperi nelle serate di coppe europee: i dettagli

La Uefa ha confermato che le partite di Premier League rinviate a causa dell'emergenza Covid potranno essere recuperate nelle serate dedicate alle coppe europee. Secondo quanto riporta il Times, il campionato inglese farà da apripista, per l'estensione anche alle altre nazioni, permettendo così di sfruttare spazi del calendario altrimenti bloccati. Le linee guida della Uefa infatti solitamente impediscono la programmazione di partite valide per i campionati nazionali in concomitanze con le competizioni continentali, ma in una nota il massimo organismo calcistico europero ha già aperto alla valutazione: "La Uefa è consapevole delle difficoltà della situazione e che il calendario delle partite è fortemente influenzato dal Covid. Come principio generale, si applica il protocollo d’intesa, ma naturalmente discuteremo questo problema con i nostri stakeholder al fine di trovare una soluzione amichevole per tutte le parti coinvolte, nel caso in cui si verificasse uno scontro".