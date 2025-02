Chelsea, Maresca al vetriolo su Joao Felix: "Non ci manca"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

"Joao Felix? Non ci manca". Così Enzo Maresca sulla cessione dell'attaccante portoghese in prestito al Milan dopo sei mesi dall'inizio del suo contratto di sette anni con i Blues. Con gli attaccanti Jackson e Guiu infortunati, il Chelsea è uscito dalla FA Cup in seguito alla sconfitta per 2-1 in trasferta contro il Brighton. Naturale conseguenza un dibattito incentrato sul tema: lasciar partire Felix è stata davvero la scelta giusta?

Come riporta corrieredellosport.it, Maresca ha risposto: "Non credo che ci manchi Joao. Joao è felice lì e noi siamo felici che Joao sia felice lì. Non potevamo prevedere gli infortuni di Jackson e Guiu nel giorno della chiusura del mercato. Con Joao Felix non è successo niente di male. I giocatori si allenano ogni giorno e vogliono giocare tutte le partite, ma io posso mandarne in campo solo undici. Abbiamo deciso insieme che era una buona opzione quella della cessione. Ma non si è mai lamentato".

