Chelsea - Tottenham, tensione alle stelle: scoppia una rissa tra Tuchel e Conte! - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Tensione alle stelle nel corso di Chelsea-Tottenham. Il termometro della tensione si è alzato dopo il gol del momentaneo 1-1, contestato dal Chelsea per il mancato fallo fischiato dall'arbitro su Havertz e per un presunto fuorigioco di Richarlison. Conte, a quel punto, ha esultato eccessivamente, uscendo dalla propria area tecnica. Tuchel non l'ha presa bene, e ha iniziato a puntare il dito contro il "collega". Lo scontro, sedato a fatica dalle due aree tecniche, si è riproposto a fine match quando Conte ha incrociato Tuchel e gli ha allungato la mano: il tecnico del Chelsea l'ha invitato a guardarlo negli occhi e ha iniziato a gridargli contro. A quel punto è scoppiata la rissa: i rispettivi staff hanno evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. Di seguito il video:

