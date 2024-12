Chiara Nasti, pronta per la cena di Natale: il make up ispirato alla Lazio - FOTO

La Lazio si sta pian piano radunando al Palazzo della Civiltà, in zona Eur, per prendere parte alla Cena di Natale del club. Pian piano stanno arrivando tutti gli ospiti, alcuni biancocelesti parteciperanno accompagnati con le rispettive compagne come Zaccagni che farà il suo ingresso con Chiara Nasti. Per l'occasione, l'influencer ha deciso di abbinare al suo outfit un make up ispirato ai colori biancocelesti. Come testimonia la sua ultima story su Instagram, la moglie del capitano ha optato per un ombretto celeste.

