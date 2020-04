Chirico contro Gravina: "Le sembra giusto favorire la Lazio nella lotta scudetto?"

Marcello Chirico - giornalista di fede bianconera divenuto noto nel mondo Lazio a seguito dei botta e risposta con Arturo Diaconale -, torna all'attacco. E questa volta si caglia contro la FIGC. Secondo Chirico, il presidente federale Gabriele Gravina starebbe favorendo i biancocelesti nella lotta scudetto. Ecco perché: "Tra poco il campionato a quanto pare ricomincia - scrive Chirico -. Tutto tornerà alla normalità. Non è però normale quello che sta decidendo la federazione. L’ultima idea sarebbe quella di far giocare le squadre del nord, e quindi anche la Juventus, al sud. Addirittura alla Juventus avrebbero destinato Napoli". Allora Chirico si chiede perché "la federazione abbia predisposto un protocollo di messa in sicurezza di tutti i centri sportivi". E infine si rivolge a Gravina: "Le sembra giusto favorire in questa maniera le squadre del sud? In particolare mi riferisco alla Lazio che sta lottando con la Juve per lo scudetto".