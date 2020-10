Cipro, l'iniziativa dell'Apollon Limassol: i tifosi scelgono la formazione del derby

Il derby è la partita più sentita dell'anno da tutti i tifosi. Causa coronavirus, proprio i tifosi non possono sostenere la propria squadra dagli spalti. Per questo, l'Apollon Limassol, club di serie A cipriota, ha lanciato una particolare iniziativa. La società ha permesso ai tifosi di scegliere la formazione titolare per il derby di domenica 9 ottobre contro l'FC Aris. Come riporta gianlucadimarzio.com, i supporters potranno votare gli undici che scenderanno in campo dal primo minuto attraverso la piattaforma Socios.com.

Calciomercato Lazio, Giroud rivela: "Cerco una nuova avventura, ero vicino alla Serie A"

Fiorentina, Commisso sull'addio di Chiesa: "Non mi ha ancora chiamato. Sono deluso"

TORNA ALLA HOMEPAGE