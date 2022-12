Clamoroso Mertens: "Ho rifiutato una squadra di Serie A. E sulla Lazio…”

TUTTOmercatoWEB.com

Mertens ritorna sulla sua frenetica estate. Dopo una vita al Napoli, l'attaccante belga, in scadenza di contratto, ha salutato la terra del Vesuvio a parametro zero. Per lui è iniziata una nuova avventura al Galatasaray che ieri ha affrontato la Lazio in amichevole. Al termine della partita, Dries ha rilasciato un'intervista ai microfoni de Il Mattino in cui ha raccontato un aneddoto di mercato che riguarda una squadra di Serie A, non la Lazio che aveva sondato il terreno per portarlo nella Capitale da vice Immobile. Queste le sue parole: "Ammetto, ci sono stati dei contatti con la Salernitana. Iervolino aveva capito che volevo mantenere la casa a Napoli e ci ha provato. Devo dire che i granata sono stati bravi ad imbastire il dialogo e sarebbe stato bello approfondire ma c'era un grande problema per me: dopo quella azzurra non avrei mai voluto indossare altre maglie in Serie A. Sarebbe stato strano, non mi andava".

Il belga ha poi rilasciato alcune dichiarazioni sulla squadra biancoceleste a Il Messaggero: "Qui in Turchia sto bene. Sono stato felicissimo di rivedere mister Sarri, il suo staff e Hysaj, ma non c’è nemmeno quest’estate alcuna possibilità di vestire la maglia della Lazio".

