CLASSIFICA - Derby al Milan con un super Ibrahimovic: Pioli è primo! La Lazio è lontana

Pioli sfata il tabù derby e finalmente ne vince uno: il Milan batte l'Inter 2-1 grazie ad un grandioso Ibrahimovic che a 39 anni sigla una doppietta nella partita delle partite e regala la vetta della Serie A (12 punti, Atalanta scavalcata) ai rossoneri. Zlatan va dal dischetto al 13', Handanovic para ma sulla ribattuta lo svedese ribadisce in porta. Poi al 16' si ripete e di piatto infila il 2-0. La reazione dell'Inter è affidata a Lukaku che accorcia al 29', ma non basta. Grande prova della squadra di Pioli trascinata da un super Ibra. A Genova invece la Lazio cade malamente prima dell'esordio in Champions League contro il Borussia Dortmund: passeggia la Sampdoria 3-0 (Quagliarella, Augello, Damsgaard) e tiene i bancocelesti a 4 punti lontani dai piani alti. Ranieri scavalca proprio la Lazio e sale a 6 punti.

Milan 12

Atalanta 9

Napoli 8

Sassuolo 7

Inter 7

Juventus 7

Verona 6

Benevento 6

Sampdoria 6

Lazio 4

Roma 4

Genoa 3*

Bologna 3

Fiorentina 3

Spezia 3

Parma 3

Cagliari 1

Torino 0*

Udinese 0

Crotone 0

*una partita in meno

La Lazio è nulla e la Samp banchetta: a Marassi finisce 3-0

RIVIVI LA DIRETTA - Sampdoria - Lazio 3-0: i biancocelesti crollano, Quagliarella & Co. non sbagliano

Torna alla home page