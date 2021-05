CLASSIFICA - La Lazio sale a 68, il Toro fa festa: salvo, Benevento in B

La Lazio impatta contro il Torino al termine di una gara intrisa di polemiche. Non basta un grande secondo tempo, macchiato purtroppo da due rigori non concessi dall'arbitro Fabbri e dal penalty sbagliato da Ciro Immobile, per tenere a galla il Benevento fino all'ultima giornata e regalarsi la 13esima vittoria consecutiva in casa. Lazio che sale a quota 68 punti, ma è il Torino a far festa.

CLASSIFICA

Inter 88 (37 gare)

Atalanta 78 (37 gare)

Milan 76 (37 gare)

Napoli 76 (37 gare)

Juventus 75 (37 gare)

Lazio 68 (37 gare)

Roma 61 (37 gare)

Sassuolo 59 (37 gare)

Sampdoria 49 (37 gare)

Verona 44 (37 gare)

Bologna 41 (37 gare)

Udinese 40 (37 gare)

Fiorentina 39 (37 gare)

Genoa 39 (37 gare)

Spezia 38 (37 gare)

Cagliari 37 (37 gare)

Torino 36 (37 gare)

Benevento 32 (37 gare)

Crotone 22 (37 gare)

Parma 20 (37 gare)