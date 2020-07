CLASSIFICA - Vince la Roma, Lazio ancora a due punti dalla Champions. Stop dell'Inter, Brescia in B

La Serie A scende in campo per la 35esima giornata, i risultati cominciano a cristallizzare certe posizioni di classifica. Lo sa il Brescia, che perdendo contro il Lecce nello scontro salvezza dice addio matematicamente alla Serie A, ma anche l'Inter, che pareggia 0-0 contro la Fiorentina e manca il controsorpasso all'Atalanta che resta in seconda posizione. La Roma stravince 1-6 con la Spal e passa la palla alla Lazio per la qualificazione alla prossima Champions League: agli uomini di Inzaghi servono ancora due punti per essere come minimo matematicamente quarti. Il derby della Lanterna se lo aggiudica il Genoa, vincente per 1-2 contro la Sampdoria, mentre è 1-1 tra Torino e Verona.