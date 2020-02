CLASSIFICA - Vola Lazio! Secondo posto momentaneo e +10 dal quarto...

Vola sempre più in alto la Lazio! Altra cinquina, questa volta alla Spal che deve arrendersi già nel primo tempo grazie al poker confezionato dal tandem Immobile-Caicedo. Nella ripresa gloria anche per Adekanye che centra così primo sigillo in Serie A per una giornata davvero perfetta. Sì perché con il successo di oggi la squadra di Inzaghi si porta a quota 49, sorpassando momentaneamente l'Inter al secondo posto, in attesa del match di questa sera. In virtù dei risultati di Roma e Atalanta, inoltre, i biancocelesti allungano anche sulle inseguitrici portandosi a +10 dal quarto posto.