Club Brugge, tre giocatori e tutto lo staff tecnico positivi al Covid

Seri problemi per il Club Brugge a due giorni di distanza dall'andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro la Dinamo Kiev. La squadra belga, eliminata dalla Champions nel girone F con Lazio, Borussia Dortmund e Zenit, ha comunicato la positività al Covid di tutto lo staff tecnico, compreso il mister Clement, e di tre calciatori, Stefano Denswil, Matej Mitrovic e Hans Vanaken. Tutti gli atleti e i membri dello staff sono in isolamento. Rik De Mil, allenatore della squadra Under-19, e il suo assistente Tim Smolders saranno in panchina a Kiev con la squadra.