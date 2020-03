Coach Caja: "La Lazio merita lo scudetto, dietro c'è una grande programmazione"

Roma l'ha vissuta alla guida della Virtus. Coach Attilio Caja, da Varese, ha elogiato il campionato della Lazio fino alla sosta forzata: "Meriterebbe lo scudetto per quanto mostrato in stagione", il suo commento ai microfoni di Radio Incontro Olympia. "Parliamo di un club che non si può permettere grandi ingaggi, che ha costruito tutto in casa. Sono cresciuti i giocatori, questo è il vero senso della programmazione nello sport. La società è snella, c'è un presidente presente, un direttore fidato e un tecnico che continua a migliorare". Allenatore di basket, grande appassionato di calcio e di Inter: "Quella di Conte è una squadra forte, ma non ha la qualità della Lazio. Ero all'Olimpico a vedere la sfida risolta da Milinkovic, il risultato è stato giusto. Che centrocampo, quello di Inzaghi. Il più forte in Italia e tra i migliori in Europa".

