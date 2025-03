Como, a Fabregas non va giù: "La sconfitta contro la Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il Como di Cesc Fabregas non è fore considerabile una sorpresa per il cammino che sta facenda, ma senza dubbio lo è per l'identità e il gioco espressi in campo. I lariani si stanno garantendo una salvezza che passa per grandi momenti positivi, ma anche altri difficili che sono valsi da insegnamento. Intervistato da Sky Sport, il tecnico spagnolo ha proprio evidenziato alcune partite che per l'uno o l'altro motivo gli sono rimaste impresse, ritornando alla sconfitta per 5-1 al Sinigaglia contro la Lazio, una delle più amare della stagione.

"Mi reputo una persona molto positiva: penso a imparare sempre. Il punto molto negativo è stato contro la Lazio in casa (sconfitta per 5-1, ndr) o la prima partita, quella dell’esordio in campionato, contro la Juventus: quella però mi ha fatto capire il livello della Serie A. Molto positiva la vittoria con la Fiorentina, e bene anche le due partite con il Napoli. Ma ripeto, si può imparare sempre".