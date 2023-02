Como-Frosinone, tifosi fanno invasione di campo per un malore in curva

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Como - Frosinone è stata l'ultima partita del sabato di Serie B. Durante il match si sono vissuti attimi di panico sia sugli spalti che in campo. Un tifoso di 23 anni della squadra di casa si è sentito male improvvisamente in curva perdendo conoscenza. Le persone vicino a lui hanno provato a rianimarlo, mentre gli ultras hanno fatto invasione di campo per attirare l'attenzione dei sanitari e del 118 presente. La partita è stata sospesa per circa 20 minuti. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, si attenono notizie sulle sue condizioni