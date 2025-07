Como, Strefezza svela: "Fabregas? Ecco cosa ci chiede..."

TUTTOmercatoWEB.com

L'impatto di Strefezza con il nuovo Como tagato 2025/2026 è stato eccezionale. Nell'amichevole vinta per 3-1 contro l'Al Ahli il trequartista ha servito due assist, uno dei quali meraviglioso per Patrick Cutrone. Al termine della sfida proprio Strefezza ha commentato la prestazione della squadra - prima avversaria della Lazio nel prossimo campionato - e le richieste che Cesc Fabregas sta facendo a loro e ai nuovi arrivati.

"Il mister da noi esterni chiede di divertirsi, di fare uno vs uno e le giocate. I nuovi sono con noi da una settimana, daranno grandi soddisfazioni alla gente di Como. Ci chiede sempre di andare in campo per vincere, proviamo a vincere tutte le partite. I nuovi arrivati mi stimolano perché abbiamo ancora più convinzione nel gruppo, proviamo sempre la giocata anche in allenamento e il mister sa gestire tutto, daranno grandi soddisfazioni al pubblico di Como. Il mio stato di forma? Non ci si può fermare. Sono arrivato bello preparato, con la testa libera e tranquilla per divertirsi sempre".

