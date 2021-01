Compleanno Lazio, Cataldi: "Un onore far parte della tua immensa storia" - FT

121 anni di storia quelli che oggi festeggia la Lazio. Un traguardo importante per una società più che centenaria e che in tutta la sua storia ha regalo tantissime gioie ai suoi tifosi e grandissime soddisfazioni anche a chi ha avuto la fortuna di indossare l'aquila sul petto. L'essere laziale è come una seconda pelle e Danilo Cataldi questo lo sa bene essendo cresciuto con questi colori fin da piccolo. Ecco il messaggio che il biancoceleste ha scritto sui social: "Tanti auguri per il tuoi 121 anni Lazio mia. Un onore far parte di un piccolo pezzo della tua immensa Storia".

