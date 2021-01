Compleanno Lazio, il rammarico di Peruzzi: "Avremmo voluto festeggiare con i tifosi" - VD

Ogni componente del gruppo biancoceleste ha mandato i propri auguri alla Lazio, arrivata al suo 121° compleanno. Angelo Peruzzi, prima portiere e ora club manager del club, si è dimostrato essere il vero punto di raccordo tra la squadra e la dirigenza. Anche lui, in un'occasione speciale, ha fatto arrivare le sue parole, sottolineando il rammarico di non aver potuto vivere questa giornata insieme ai tifosi: "Cara Lazio, tanti auguri per i tuoi 121 anni, anche se avremmo voluto festeggiarti meglio, insieme a tutti i nostri tifosi. Ti auguro ogni bene e sempre forza Lazio".

