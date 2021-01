Lazio, è il tuo giorno: i tifosi pronti a festeggiare in Piazza della Libertà

Un compleanno diverso dal solito. I 121 anni della Lazio verranno festeggiati in osservanza delle regole imposte dal Governo, tra cui il coprifuoco alle ore 22. Niente attesa della mezzanotte e spettacoli pirotecnici, l'appuntamento per celebrare l'anniversario è stato rimandato dalla Nord a oggi pomeriggio alle 17. Il club ha diffuso uno splendido video per ripercorrere gli anni di Lazio in una manciata di minuti. L'obiettivo è quello di festeggiare nel modo più "normale" possibile. Gli auguri del presidente Lotito sono arrivati sul profilo Twitter del club, ma non è da escludere che, nel corso della giornata, arrivino le dichiarazioni di alti protagonisti, sempre via social o tramite la radio. Come sempre poi arriveranno i messaggi di giocatori, ex e personaggi del mondo biancoceleste. Non è escluso che qualche nome illustre, nonostante gli impedimenti, partecipi alla festa. Niente countdown e fumogeni, si farà tutto con tanto rispetto nei confronti del momento globale legato al Covid-19. Un compleanno diverso, in attesa di tempi migliori, ma non per questo meno sentito.

