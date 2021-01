Buccioni: "La Lazio è la favola più bella scritta a Roma nel Novecento"

Nel giorno del centoventunesimo compleanno della Lazio, Antonio Buccioni, Presidente Generale del Sodalizio, ha ricordato l'importanza e il valore di questa storica società: "La Lazio è unica. Il 9 gennaio nacque dal popolo a servizio del popolo. Abbiamo realizzato il sogno dello sport per tutti, senza alcun tipo di distinzione. La Lazio è la favola più bella scritta a Roma nel Novecento. La nostra società ha superato due conflitti mondiali e limiterà anche gli effetti del virus". Queste le sue parole riportate dalla consueta rassegna stampa a cura di Radiosei. Da Piola a Gionta passando per Glorioso e Coppi, il Presidente Generale ha proseguito ricordando i grandi atleti che hanno rappresentato i colori biancocelesti e rievocando la storia di una società con basi forti che "resterà in vita fino alla fine del mondo".

