Lazio, Lucas Leiva spegne 34 candeline: sui social arrivano gli auguri del club! - FOTO

Lucas Leiva come la Lazio. Il brasiliano, nato il 9 gennaio del 1987, festeggia oggi 34 anni. Arrivato a Roma nel 2017 dopo dieci lunghe stagioni trascorse nel Liverpool, il centrocampista si impone da subito come perno della squadra di Simone Inzaghi. L'esordio in biancoceleste lo colleziona in Supercoppa Italia contro la Juventus, mentre bisognerà attendere la sfida con i belgi dello Zulte Waregem e l'incontro in campionato contro il Bologna per assistere alla sua prima marcatura in Europa League e Serie A. Soltanto i problemi fisici, e in particolare un infortunio al ginocchio che lo costringe anche all'operazione, lo tengono lontano dal campo, influendo anche sul rendimento attuale. Tuttavia, Leiva non molla. E con tenacia continua a contrastare gli avversari, rubare palloni e servire i compagni. Nel giorno del suo compleanno, arrivano gli auguri di tutta la redazione de Lalaziosiamonoi.it, che seguono quelli fatti dal club sui social: "Buon compleanno Lucas!".

