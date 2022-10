"Con te tutte le paure vanno via": la dolcissima dedica di Jessica Immobile per Ciro!

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quella formata da Jessica e Ciro Immobile è una coppia affiatatissima, che non si nasconde quando è il momento di esprimere, anche pubblicamente, i propri sentimenti. La donna, diventata mamma per la quarta volta dopo aver dato alla luce il piccolo Andrea, ha dedicato al marito un tenerissimo messaggio via Instagram. Condivisa una foto che ritrae il bomber della Lazio e il neonato, Jessica ha aggiunto: "A te che on ci hai lasciati soli un minuto. Non ho parole per descrivere quanto ti amo. Mi fai sentire sempre protetta, sempre al sicuro. Grazie a te tutte le mie paura vanno via. Grazie per come mi fai sentire sempre amata. Sei la mia vita. Ti amiamo tanto".

