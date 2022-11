Conference League: chi ha già affrontato la Lazio tra le possibili avversarie

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Archiviata amaramente l'Europa League, la Lazio ripartirà a febbraio dai play off di Conference League. Oggi alle 14:00 i biancocelesti conosceranno la loro avversaria nella competizione. Il lotto delle possibilità contempla sette squadre, nella fattispecie Anderlecht, Gent, Dnipro-1, Basilea, Partizan Belgrado, Cluj e Lech Poznan. Nel corso della sua storia europea la formazione laziale ha già affrontato alcune di queste compagini. Il precedente più recente è quello con il Cluj nell'Europa League 2019. Andando a ritroso, la Lazio ha incrociato anche il Partizan nella Coppa delle Coppe 1998/1999 e nella Coppa Uefa 2004 e l'Anderlecht in Champions League nel 2001. Il Basilea invece è stato l'avversario nella finale della Coppa delle Alpi (non riconosciuta dalla Uefa) vinta nel 1971. Il Dnipro-1 invece non è lo stesso Dnipro che arrivò anche in finale di Europa League nel 2015. La società ha infatti cessato le proprie attività nel 2019. La "nuova squadra" della città è nata invece nel 2017. Restano Gent e Lech Poznan che sarebbero degli inediti assoluti.