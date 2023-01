Conference League, importante novità in vista degli spareggi: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

Importante novità per quanto riguarda la Conference League. A partire dagli spareggi per la fase a eliminazione diretta nella competizione sarà infatti introdotto il VAR. Notizia questa che tocca da vicino anche la Lazio di Maurizio Sarri che dopo essere "scesa" dall'Europa League disputerà gli spareggi contro il Cluj nella gare in programma il 16 e il 23 febbraio. Di seguito il comunicato ufficiale della Uefa.

"Per la prima volta, il VAR (Video Assistant Referee) sarà utilizzato negli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa Conference League e in tutte le partite successive sino alla finale. Gli spareggi per la fase a eliminazione diretta si giocano il 16 e 23 febbraio"