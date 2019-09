Coni, Malagò: “Buu razzisti? È peggio chi simula in area di rigore...”

Potrebbero far discutere le parole che il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha rilasciato ai microfoni di Radio24. In merito alla questione sul razzismo negli stadi, infatti, il numero uno del comitato olimpico ha una sua personalissima opinione: “Il tifoso che fa 'buu' a un giocatore di colore sbaglia, ma è ancora più sbagliato quando uno che guadagna 3 milioni di euro si lascia cadere in area. E magari è anche contento di prendersi il calcio di rigore”.

