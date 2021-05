Consiglio FIGC, annunciate le date di mercato per la prossima stagione

Si è da poco concluso il consiglio federale nella sede capitolina di via Allegri e, come riporta l'ANSA, sono state ufficializzate i termini e le date per i tesseramenti della prossima stagione. Il calciomercato estivo partirà il 1 luglio e terminerà il 31 agosto 2021, mentre quello invernale durerà dal 3 al 31 gennaio 2022. Dal 24 maggio sarà possibile depositare nelle rispettive leghe gli accordi preliminari.

NUOVA REGOLA - Durante il meeting si è discusso anche di una nuova norma proposta dal presidente Gravina: l'imposizione del blocco della campagna trasferimenti per i club di A e di B che superano il costo complessivo del monte contrattuale determinato dai contratti pluriennali in essere per la stagione sportiva 2021/22 e non prestano idonee garanzie per l'eccedenza. Il principio è stato approvato, ma la Federazione ne parlerà approfonditamente nel prossimo consiglio del 21 maggio per approvarla definitivamente dopo la riunione del tavolo tecnico sulla crisi economica.