Conte affronta i Rangers e cita Gascoigne: “È un'icona. Ricordo bene..."

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prosegue l’avventura di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham. In attesa dell’inizio del campionato, gli Spurs si stanno mettendo alla prova con delle amichevoli. L’ultima, disputata ieri contro i Glasgow Rangers, ha rievocato nella mente del tecnico pugliese ricordi indelebili. Era il 1995, all’epoca Conte vestiva la maglia della Juventus e scese in campo all’Ibrox Stadium per disputare la fase a gironi della Champions League. Considerando il risultato può definirsi una sfida semplice per i bianconeri, ma i ricordi dell’ex centrocampista sono tutt’altro che di una gara facile. In particolare, come raccontato nel corso di un’intervista riportata dal Daily Record, non ha dimenticato Paul Gascoigne. A proposito dell’inglese ha rivelato: “Ricordo bene quella partita perché vincemmo contro i Rangers e io stavo marcando Paul Gascoigne. Correvo molto rispetto a lui e ricordo che finii la partita prima della fine perché lui ne aveva più di me. È passato e sicuramente ho avuto il piacere di giocare in questo stadio fantastico e anche contro Gascoigne. Stiamo parlando di un simbolo in Inghilterra, un giocatore iconico”

