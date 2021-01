Copa del Rey, pubblico presente in Yeclano - Valencia: le immagini generano polemiche

Polemiche intorno alla gara disputata dal Valencia sul campo del Yeclano Deportivo, in Copa del Rey. Nell'impianto era presente il pubblico locale, il limite massimo era di mille spettatori. Ma perchè, quando la pandemia ha costretto le squadre spagnole a giocare a porte chiuse, nella partita è stato consentito l'accesso ai tifosi? Questo perchè, secondo i regolamenti spagnoli, vengono distinte le competizioni professionistiche e le competizioni considerate non professionistiche. Nelle seconde, c'è la possibilità di far entrare un numero limitato di spettatori previa autorizzazione delle comunità autonome locali. Così è stato ieri, anche se le polemiche non sono mancate. A scatenare il caos sono state alcune immagini in cui i tifosi sembrano essere ben oltre il numero consentito. Inoltre, la distanza di sicurezza non è stata rispettata.