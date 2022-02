Copenhagen, Vavro dopo il gol: "Sono così felice. In Italia non giocavo..."

L'FC Copenhagen vince per 2-0 contro il Viborg. Nella vittoria è stato decisivo il gol su punizione di Denis Vavro che ha scavalcato al 30' minuto la barriera mettendo la rete nel sacco. Un buon inzio quello del difensore centrale arrivato in estate dalla Lazio in prestito al Copenhagen. Come riporta tipsbladet, dopo il match Vavro è intervenuto a Canal 9: "Questo è il mio primo gol su punizione. Non lo so. L'ho appena visto in video. Non capisco come sia stato possibile. È stato anche un gol molto fortunato. Ho solo provato a tirare oltre il muro perché il portiere era fermo sull'altro palo".

ESULTANZA - "Non sapevo come esultare. Sono appena corso fuori dall'ammucchiata e sono saltato due volte. Sono così felice. Non giocavo da sette mesi, l'ultima volta in Italia, quindi per me è una grande giornata".