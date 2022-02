Copenhagen, vittoria in casa del Viborg: Vavro apre le marcature

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il Copenhagen vince 2-0 in trasferta contro il Viborg e allunga in classifica in attesa della partita del Midtjylland contro l'OB. Ad aprire le marcature è stato Denis Vavro al 30' con una splendida punizione: il calciatore di proprietà della Lazio, in prestito al Copenhagen, di precisione ha scavalcato la barriera mettendo la palla quasi sotto all'incrocio. In pieno recupero ha chiuso i discorsi Jorgensen, ma per tutta la gara la capolista ha gestito il vantaggio regalato da Vavro. Il difensore slovacco imita così l'ex compagno Gonzalo Escalante che sabato è andato per la prima volta in gol con la maglia dell'Alaves.