Coppa d’Africa, buona la prima per la Costa d’Avorio: ma Akpa Akpro è a Roma - FOTO

Buona la prima in Coppa d'Africa per la Costa d'Avorio. Contro la Guinea Equatoriale basta un gol agli uomini di Beaumelle per portare a casa i primi tre punti nella competizione. La rete arriva subito, dopo appena 5 minuti, grazie a Gradel. L'esterno del Sivasspor raccoglie un pallone vagante al limite dell'area e lo scaglia sotto l'incrocio. Zero minuti per Jean Daniel Akpa Akpro. Il centrocampista della Lazio, infatti, non si trovava in panchina e molto probabilmente neanche in Camerun, paese che ospita la competizione. La foto pubblicata su Instagram dal numero 8 di Sarri lascia pochi dubbi così come le parole in conferenza del suo allenatore: "Come Gbohouo Sylvain, Akpa Akpro sarà assente. CAF ha invalidato il nome del giocatore nell'elenco dei selezionati. Akpa Akpro ha sofferto di un grave Covid-19 in un club". L'ex Salernitana non si è mai allenato a gennaio nel centro sportivo di Formello, nonostante abbia fatto le nuove visite mediche di idoneità in Paideia lo stesso giorno di Zaccagni. Akpa Akpro dunque, con molta probabilità, non prenderà parte all'importante torneo con la maglia della sua nazionale.