Coppa Italia | Empoli battuto, il Bologna vola in finale: affronterà il Milan

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Le semifinali di Coppa Italia hanno dato i loro verdetti: saranno Milan e Bologna a sfidarsi in finale. Dopo il roboante 0-3 dei rossoneri nel derby di Milano di ieri, oggi il Bologna ha chiuso la pratica Empoli. Dopo lo 0-3 dell'andata, è bastato gestire il vantaggio e, grazie alle reti di Fabbian e Dallinga, il risultato complessivo tra andata e ritorno vede gli emiliani trionfare per 5-1. L'Empoli esce sicuramente a testa alta: D'Aversa, tifosi e squadra devono essere orgogliosi del percorso fatto fino ad ora, ma adesso l'obiettivo deve essere la salvezza.

Adesso Milan e Bologna si affronteranno in una finale che avrà un significato importante per entrambe le compagini, anche se per motivi differenti: solo vincendo la Coppa Italia il Milan avrebbe l'occasione di salvare una stagione fallimentare accedendo così in Europa League, limitando i danni; il Bologna in campionato ha possibilità differenti ed è in piena corsa per tornare per il secondo anno di fila in Champions League, ma la voglia di alzare un trofeo è troppo grande e Italiano, vincendolo, può scrivere la storia del club rossoblu (l'ultimo trofeo risale alla Coppa Intertoto nel 1998, mentre l'ultima Coppa Italia al 1974).

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.