Coppa Italia, la decisione del giudice sportivo su Ibrahimovic e Lukaku

Dopo gli ultimi quarti di finale di Coppa Italia giocati ieri, il giudice sportivo ha emesso il comunicato sulle sanzioni. Particolare attenzione sul caso Ibrahimovic-Lukaku dopo lo scontro durante il derby di Milano. Per entrambi i calciatori prevista una giornata di squalifica: lo svedese per l'espulsione rimediata per doppia ammonizione, il belga per il giallo rimediato essendo già diffidato. Nessuna ulteriore sanzione dunque per la rissa e per le parole volate tra i due in campo.